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قوات الأمن المغربية تضبط خلية موالية لـ"داعش" وسط البلاد
الشرطة المغربية

قوات الأمن المغربية تضبط خلية موالية لـ"داعش" وسط البلاد

الأربعاء، 12 ابريل 2017 10:08 م

أعلنت قوات الأمن المغربية اليوم /الأربعاء/ ضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تضم 7 عناصر، ينشطون بمدينتي فاس ومولاي يعقوب، بوسط البلاد.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/ عن بيان للداخلية المغربية قوله إن التحريات أثبتت أن الخلية على صلة بشبكة متطرفة تم ضبطها سابقا، كانت تعمل على دعم صفوف التنظيم بمسلحين مغاربة.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء وسترات عسكرية ومبالغ مالية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.

وتفيد الأبحاث الأولية أن أعضاء الخلية كثفوا نشاطهم في استقطاب وإرسال مجموعة من المتطوعين المغاربة إلى سوريا والعراق بتنسيق مع عناصر ميدانية مكلفة بالعمليات الخارجية لـ”داعش”، حيث يخضعون لتدريبات عسكرية.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.

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