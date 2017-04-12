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تعرف على"مهاب السيد" أخطر إرهابى حرض على استهداف جميع الكنائس
انفجار كنيسة طنطا

تعرف على"مهاب السيد" أخطر إرهابى حرض على استهداف جميع الكنائس

الأربعاء، 12 ابريل 2017 10:27 م

مهاب مصطفى السيد قاسم، الإسم الأبرز في بيان وزارة الداخلية ضمن المحرضين على معظم الحوادث الارهابية التى شهدتها مصر على مدار الأشهر الماضية.

“مهاب السيد” الشهير بـ”الدكتور” لكونه طبيبا، يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعتنق الأفكار التكفيرية لللقيادى الإخوانى سيد قطب، فضلاً عن ارتباطه بعناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس، وسافر خلال 2015 للدوحة، وتواصل مع بعض قيادات الإخوان الهاربة، والذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالى ولوجيستى كامل من الجماعة فى إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطنى.

مهاب السيد، تورط فى التحريض على الكنيسة البطرسية بالعباسية والكنيسة المرقسية وكنائس أسيوط، وكمين النقب بالوادي الجديد.

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