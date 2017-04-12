تعرض موكب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للرشق بعدة أشياء من عدد من الجماهير أثناء عرض عسكري، حسبما أفادت تقارير نشرت اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث في بلدة سان فيليكس، في منطقة بوليفار جنوب فنزويلا، أثناء عرض عسكري أقيم لدى عودة مادورو من رحلة إلى كوبا.

وأظهر بث تليفزيوني مباشر لهذا الحدث الرئيس وهو يستقل سيارة مكشوفة، وتحيط به حراسة أمنية، وقد بدأ عدد من الجماهير رشقه بعدة أشياء. وتم قطع البث بعد ذلك بوقت قصير.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأشياء التي ألقيت على مادورو كانت بيض وحجارة، مضيفة أنه تم القبض على خمسة أشخاص نتيجة لذلك.

واستغل نواب المعارضة، الذين يطالبون بالإطاحة بمادورو، الفرصة للسخرية من الزعيم الاشتراكي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زعيم المعارضة هنري راموس الوب على موقع تويتر “نيكولا، شعب سان فيليكس يحبك ويريد أن يطعمك: ولهذا قذفوا البيض والطماطم والخضروات وقشور الموز وغيرها من الأشياء”.

من جانبه، دعا رئيس الجمعية الوطنية والنائب المعارض خوليو بورخيس إلى إجراء انتخابات، قائلاً على تويتر إن سكان سان فيليكس وجميع الفنزويليين “يرفضون مادورو ويعارضون ديكتاتوريته.”