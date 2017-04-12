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سوء الأحوال الجوية تتسبب في إغلاق عدة طرق بقنا
طقس احوال جوية

سوء الأحوال الجوية تتسبب في إغلاق عدة طرق بقنا

الأربعاء، 12 ابريل 2017 09:52 م
خاص - محيط

قرر محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان غلق طريق “قنا – الأقصر” الصحراوي الشرقي (طريق طيبة)، وطريق “قنا – سفاجا”، وطريق “قفط – القصير”؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء صلاح حسان.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى، وأصدر توجيهاته بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالمحافظة وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية لمتابعة أي مستجدات للموقف، كما وجه إدارة الأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع المحافظات المجاورة (الأقصر وسوهاج والبحر الأحمر)، وأهابت محافظة قنا بالمواطنين ضرورة إتباع التعليمات واتخاذ الحذر لحين انتهاء موجة الطقس السيئة.

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