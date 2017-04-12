أنشأ المعهد الروسي للأبحاث العلمية للصلب، مجموعة دروع للجسم مصممة خصيصًا للنساء، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للشركة.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، عن المكتب الصحفي للشركة - أن مهندسي الشركة صنعوا سترة مضادة للرصاص تم تصميمها خصيصًا للنساء، حيث ستكون السترة الجديدة ذات أهمية كبيرة، في ضوء العدد المتزايد من النساء اللاتي يرغبن في العمل في “هيئات تطبيق القانون في روسيا”.

وذكر المكتب أن “تطوير الدروع الواقية بدأ في عام 2015 وهو جاهز حاليًا للإنتاج”.

ويستخدم في صناعة الدرع الجديد معادن وسيراميك. وسوف يتم إنتاجها في ثمانية إصدارات مختلفة، التي تأخذ في الاعتبار وزن وشكل أجسام المرأة.

وقال المكتب الصحفى للشركة “إنه فى عام 2016، قدر الخبراء سوق الأسلحة العالمية بقيمة 9ر1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 9ر2 مليار دولار بحلول عام 2026”.

وأضافت الخدمة الصحفية أنه بينما لا يزال هناك اتجاه في العالم لتعديل السترات المضادة للرصاص لاستيعاب النساء، تمكن المهندسون الروس من إنشاء سترة نسائية واقية من الرصاص، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الطبية.

وتشمل هذه الدروع الواقية، على أنواع مختلفة من الدروع، والمركبات المدرعة الواقية من الصدمات الكهربائية، والمتفجرات، والأشعة السينية، ومواد الحماية من الحرائق، فضلاً عن أنظمة حماية معقدة للمركبات المدرعة الثقيلة والخفيفة والأشياء الثابتة.