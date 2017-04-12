يطرح بنك مصر منتجا مصرفيا جديدا للتمويل العقاري للوحدات السكنية ومنتج آخر لتمويل تشطيب الوحدات السكنية لأول مرة.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور البنك الريادي في المجال المصرفي وحرصًا منه على توفير كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تخدم كافة عملائه على اختلاف احتياجاتهم.

ويتميز منتج التمويل العقاري بغرض السكن أو المصيف بأنه يناسب كل أنواع الوحدات السكنية وتصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه مصري.

كما يمنح التمويل للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

كما يمكن منح التمويل للوحدات السكنية بضمان الأوعية الادخارية بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ويتيح المنتج إمكانية تمويل الوحدات المسجلة، الوحدات القابلة للتسجيل (أفراد – شركات – جهات حكومية)، الوحدات غير المسجلة في الشهر العقاري، والوحدات غير القابلة للتسجيل، ويمكن التمويل بضمان وحدة سكنية أخرى.

ويذكر أن منتج تمويل الوحدات السكنية بغرض تشطيبها أو تحسينها تصل مدته إلى 10 سنوات، ويبدأ التمويل من 10 آلاف جنيه مصرى ويصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري، وتصل نسبة التمويل من قيمة مقايسة المهندس الاستشاري أو المكتب الاستشاري إلى 85%.

ويمنح التمويل للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية،علما بأنه المنتج يتيح تمويل كافة انواع الوحدات السكنية.

ويحرص بنك مصر من خلال فروعه التي تبلغ 580 فرعًا المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية على تقديم أعلى مستوى من الخدمة وأفضل باقة من المنتجات المصرفية لتلبية مختلف الاحتياجات.