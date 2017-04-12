





قال الإعلامي أحمد موسى، إن جنوب أفريقيا وجهت صفعة قوية لأمير دولة قطر تميم بن حمد اَل ثان بتأجيل موعد لقائه برئيس البلاد، مردفًا: “رئيس جنوب أفريقيا ضرب تميم أمير قطر على قفاه وقاله جولتك في أفريقيا لعب عيال”.

وأشار موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما لم يجلس مع تميم إلا دقائق معدودة لانشغاله بأمور داخلية، لافتًا إلى أن المسئولين في جنوب أفريقيا رفضوا استقبال تميم صباح اليوم معللين ذلك لانشغال الرئيس وطالبوه بتأجيل الزيارة لوقت لاحق، إلا أن تميم صمم على الزيارة حفاظًا على صورته.