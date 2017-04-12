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روسيا تدرس سحب جنسية "الدواعش"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا تدرس سحب جنسية "الدواعش"

الأربعاء، 12 ابريل 2017 09:38 م
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء، أن روسيا تفكر في سحب جوازات سفر الحاصلين على الجنسية الروسية والمتهمين بالتورط مع تنظيم داعش.

وقال بوتين لمحطة “مير” التلفزيونية “بالنسبة إلى الدستور الروسي لا يمكن تجريد أي شخص من الجنسية”.

وأضاف “لكن يمكن إلغاء القرارات التي كانت الأساس للحصول على الجنسية الروسية. ونحن نتشاور مع المحامين التابعين لنا، وأعتقد ان مثل هذه القرارات ستتخذ في المستقبل القريب”.

وجاءت تعليقات بوتن في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف مترو سان بطرسبورج من قبل مواطن يعتقد أنه روسي ويتحدر من قرغيزستان في وسط آسيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات الروسية تقول إنها تحقق بارتباط الهجوم بتنظيم داعش.

وقال بوتين خلال المقابلة إنه بحسب بعض التقديرات هناك حوالي 10 آلاف شخص من الجمهوريات السوفياتية السابقة والتي هي جزء من كومنولث الدول المستقلة يقاتلون في سوريا.

وأشار إلى أن تقديرات أخرى تقول إن العدد هو 9 آلاف مقاتل نصفهم من المواطنين الروس، مضيفا أن 5 آلاف يتحدرون من آسيا الوسطى.

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