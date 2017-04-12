غدا.. نقيب المعلمين يفتتح عدد من المشروعات الخدمية بأسوان

يزور نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، غدا ، الخميس، محافظة أسوان تستمر ثلاثة أيام ، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية لمعلمي جنوب الصعيد بمحافظة أسوان، وبعض المراكز التابعة لها.

ومن المقرر أن يرأس الزناتي اجتماعا موسعاً لهيئات مكاتب النقابة الفرعية واللجان النقابية، برئاسة عضو مجلس النواب ورئيس النقابة الفرعية بأسوان ياسين عبد الصبور، للوقوف على قضايا المعلمين وما يشغل بال معلمي الجنوب، وعرض انجازت وخدمات النقابة والخطط الموضوعة للنهوض بالمعلمين.

كما سيتم عقد عدد من اللقاءات مع القيادات التنفيذية والتعليمية، وعمل لقاء تليفزيوني لتوضيح أنشطة النقابة والتواصل مع معلمي ومواطني أسوان.