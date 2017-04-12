إذا كنت تسافر كثيراً ولا تهتم بشأن مشروبك أو وجبتك المفضلة، فانتبه.. قد لا تجدها في بعض الدول، أو بالأصح لن تجدها بالاسم نفسه.

شيبسي له نحو 8 أسماء مختلفة، ففي أمريكا يسمى Lay’s، وفي المملكة المتحدة اسمه Walkers، وSmith’s في أستراليا، وSABRITA بالمكسيك، أما في فيتنام Poca، وMargarita في كولومبيا، وChipsy في البرازيل، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، لمشاهدة الفيديو .اضغط هنا.

Burger King

له اسم آخر في أستراليا، وهو Hungry Jack، أما KFC فيدعى PFK في كندا، وCoca-Cola Light تدعى Diet Coke بأمريكا والمملكة المتحدة.

شوكولاتة Galaxy

مشهورة بهذا الاسم في المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، أما في باقي العالم، فالاسم الأشهر هو Dove.

منتجات العناية بالبشرة

من Olay باسم Olaz في ألمانيا وأستراليا، أما Axe فيعرف باسم Lynx في أوروبا والصين ونيوزيلندا وأستراليا، حتى Vaseline معروف باسم Vasenol في إسبانيا والبرتغال.

المنظف الشهير Mr. Clean

له أكثر من 6 أسماء، وكذا بالنسبة لـCoco Pops، وDanone.