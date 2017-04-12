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15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية المنشآت الحيوية والكنائس ببورسعيد
إجراءات أمنية مشددة على الكنائس في فرنسا وبريطانيا

15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية المنشآت الحيوية والكنائس ببورسعيد

الأربعاء، 12 ابريل 2017 09:48 م
خاص - محيط

أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان استلام 15 بوابة إلكترونية جديدة تعاقدت المحافظة عليها للكشف عن الأجسام المعدنية؛ للمساهمة في تأمين المنشآت الحيوية والكنائس بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع هذه البوابات على الكنائس المختلفة والقرى السياحية ومبنى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة كمائن التأمين أمام المنشآت والكنائس، والتشديد على حركة الدخول والخروج، لا سيما من وإلى الكنائس، مع استمرار نشاط الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة.
وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لرجال الأمن والمواطنين ببورسعيد لدعم الاستقرار في ربوع المحافظة.

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