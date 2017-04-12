تأهل فارس الدسوقي لاعب المنتخب الوطنى للإسكواش والمصنف التاسع عالميا إلى الدور نصف النهائى لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش والمقامة حاليا بمدينة الجونة والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار بعد تغلبه على البيروفى دييجو الياس بثلاثة أشواط مقابل شوط.

جات نتيجة الأشواط 11 / 7، 7 / 11 ، 12 / 10 ، 12 / 10واستغرقت المباراة 127 دقيقة لعب.

كانت الأمطار الغزيرة وسوء الطقس قد تسبب فى تعطل المباراة ونقلها من الملعب الزجاجى المكشوف بسبب هطول الأمطار إلى الملاعب المغطاة بمجمع الإسكواش بمدينة الجونة.

ومن المقرر أن يلتقى فارس الدسوقي مع الفائز من مواجهة كريم عبد الجواد مع الألماني سيمون روسنر.