 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 10:49 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. فارس الدسوقي يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش
فارس الدسوقي - اسكواش6

بالصور.. فارس الدسوقي يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

الأربعاء، 12 ابريل 2017 10:02 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تأهل فارس الدسوقي لاعب المنتخب الوطنى للإسكواش والمصنف التاسع عالميا إلى الدور نصف النهائى لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش والمقامة حاليا بمدينة الجونة والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار بعد تغلبه على البيروفى دييجو الياس بثلاثة أشواط مقابل شوط.

جات نتيجة الأشواط 11 / 7، 7 / 11 ، 12 / 10 ، 12 / 10واستغرقت المباراة 127 دقيقة لعب.

كانت الأمطار الغزيرة وسوء الطقس قد تسبب فى تعطل المباراة ونقلها من الملعب الزجاجى المكشوف بسبب هطول الأمطار إلى الملاعب المغطاة بمجمع الإسكواش بمدينة الجونة.

ومن المقرر أن يلتقى فارس الدسوقي مع الفائز من مواجهة كريم عبد الجواد مع الألماني سيمون روسنر.

فارس الدسوقي - اسكواش5

فارس الدسوقي - اسكواش4

فارس الدسوقي - اسكواش3

فارس الدسوقي - اسكواش2

فارس الدسوقي - اسكواش

امطار في ملعب اسكواش الجونة3

امطار في ملعب اسكواش الجونة2

امطار في ملعب اسكواش الجونة

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3