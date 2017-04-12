خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في جنوب أفريقيا للمطالبة بالإطاحة بالرئيس جاكوب زوما الذي يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

وطالب المتظاهرون باستقالة زوما بسبب سلسلة من الفضائح وإقالته لوزير مالية.

واحتشد المتظاهرون حول “مباني الاتحاد” حيث مقر الحكومة، رافعين لافتات مكتوب عليها “يسقط زوما”، “بلادنا ليست للبيع”، في إشارة إلى الاشتباه في تورط زوما في صفقات فاسدة.

وتزامنت الاحتجاجات مع احتفال زوما بعيد ميلاده، الذي يأتي بعد أيام من إقالته وزير المالية برافين جوردان مما نتج عنه قيام مؤسستين بتخفيض التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا واحتجاجات واسعة النطاق ضد الرئيس.

وتعد مظاهرات اليوم، والتي تقودها سبعة أحزاب سياسية معارضة، ثاني أكبر مظاهرات في غضون عشرة أيام.

في غضون ذلك، قدم وزير الإدارة العامة السابق نجواكو راماثلودى استقالته من البرلمان، ليصبح رابع وزير سابق يستقيل من البرلمان منذ التعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه زوما قبل نحو أسبوعين وقوبل باعتراضات واسعة.

وأعلن حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” الحاكم استقالة راماثلودى عبر موقع تويتر، وقدم له الشكر على “خدمته المتفانية للحركة كممثل عن الشعب”.

ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن زوما في 18 أبريل الحالي.

ومن المحتمل أن يتم التأجيل وسط مساع من المعارضة لجعل التصويت سريا لضمان تصويت المنشقين عن الحزب الحاكم ضد زوما.

وذكر موقع “يو أس نيوز” الأمريكي أن زوما سوف يحتفل بعيد ميلاده في منطقة “سويتو” بجوهانسبرج، وأشاد أنصار زوما به حيث أكدوا أنه سوف يتخطى العقبات حتى نهاية مدة حكمه في 2019.