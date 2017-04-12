في مشهد يظهر عمق الخلاف الروسي الأمريكي حول الهجوم الصاروخي الأمريكي الأخير ضد سوريا انفعل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشكل مبالغ ردا على إحدى المراسلات الصحفيات الأمريكيات خلال لقاائه نظيره الأمريكي.

لافروف تجاوز كل حدود المعقول في رده على المراسلة الأمريكية التي وجهت إليه سؤال حول إنكار روسيا استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية في مدينة خان شيخون السورية حيث واجهها مباشرة برد صادم قائلا لها: “من رباكي وعلمك الأخلاق” مبديا استنكاره هذا السؤال الذي وصفه باللا أخلاقي.

جاء ذلك خلال اجتماع لافروف بنظيره الأمريكي بموسكو للتباحث حول القضية السورية وتطوراتها.