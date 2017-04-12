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الأربعاء 12 ابريل 2017 06:49 مساءً
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الارجنتين تسعى للتعاقد مع سامباولى مدرب اشبيلية لتدريب منتخب التانجو
الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب تشيلي لكرة القدم

الارجنتين تسعى للتعاقد مع سامباولى مدرب اشبيلية لتدريب منتخب التانجو

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:49 م

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني لنادى اشبيلية خورخي سامباولي، اقترب من تولي تدريب المنتخب الأرجنتيني، بعد إقالة مدربه السابق إدجاردو باوزا.
وذكرت التقارير أن المدرب الأرجنتيني أعطى موافقته لاتحاد الكرة في بلاده لتولي قيادة منتخب التانجو، الذي ينافس على نيل إحدى بطاقات التأهل لكأس العالم 2018 في الفترة المقبلة.
كما أوضحت التقارير أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني سيسافر بنفسه إلى إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع للاجتماع مع سامباولي، وإنهاء الاتفاق بين الطرفين ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بينهما.
وسيحاول المنتخب الأرجنتيني التوصل إلى اتفاق مع نادي إشبيلية، بعد مباراة الفريق المقبلة للبحث عن طريقة دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المدرب.
يذكر أن إشبيلية كان أصدر بيانًا رسميًا حذر فيه الاتحاد الأرجنتيني من أي اجتماعات قد تحدث بينه وسامباولي، مؤكدا أن هذا الأمر “غير مقبول” على الإطلاق.

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