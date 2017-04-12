كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني لنادى اشبيلية خورخي سامباولي، اقترب من تولي تدريب المنتخب الأرجنتيني، بعد إقالة مدربه السابق إدجاردو باوزا.

وذكرت التقارير أن المدرب الأرجنتيني أعطى موافقته لاتحاد الكرة في بلاده لتولي قيادة منتخب التانجو، الذي ينافس على نيل إحدى بطاقات التأهل لكأس العالم 2018 في الفترة المقبلة.

كما أوضحت التقارير أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني سيسافر بنفسه إلى إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع للاجتماع مع سامباولي، وإنهاء الاتفاق بين الطرفين ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بينهما.

وسيحاول المنتخب الأرجنتيني التوصل إلى اتفاق مع نادي إشبيلية، بعد مباراة الفريق المقبلة للبحث عن طريقة دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المدرب.

يذكر أن إشبيلية كان أصدر بيانًا رسميًا حذر فيه الاتحاد الأرجنتيني من أي اجتماعات قد تحدث بينه وسامباولي، مؤكدا أن هذا الأمر “غير مقبول” على الإطلاق.