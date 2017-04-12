سرادق يوم الأحد في الغربية لتلقي العزاء في شهداء الوطن

قرر محافظ الغربية اللواء أحمد صقر إقامة سرادق عزاء بمنطقة الاستاد يوم الأحد المقبل؛ لتلقي العزاء في شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا الذي راح ضحيته 29 شهيدا.

وأشار المحافظ - في تصريحات اليوم الأربعاء - إلى تنسيق الأجهزة الأمنية مع الأمن الوطني والأمن العام لكشف غموض حادث تفجير كنيسة مارجرجس، مؤكدا أن المسيحيين جزء من نسيج الوطن.

من جانبه، قرر أسقف طنطا وتوابعها الأنبا بولا إجراء الصلوات داخل كنيسة أبانوب الملحقة بكنيسة مارجرجس لحين الانتهاء من التحقيقات.