اتهم نشطاء وسياسيون وأعضاء في البرلمان النرويجي إيران بأنها راعية الإرهاب، والتطرف في المنطقة والعالم، خلال مؤتمر صحفي عقد في البرلمان النرويجي، تحت عنوان «التطرف الإسلامي.. ما الحل؟».

رئيس لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان النرويجي ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الليبرالي، “أولا الاستئن”، اتهم إيران بأنها المركز الرئيسي لتصدير الإرهاب، قائلا: إيران تشكل المركز الرئيسي لتصدير الإرهاب وهي تشكل خطرا كبيرا جدا على أمن الشرق الأوسط وتوسع بتدخلاتها في الدول المجاورة انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف عضو سابق للبرلمان النرويجي، لارش ريسه: أن التطرف الإسلامي يشكل أحد أكبر وأهم قضايا الساعة وهو في الواقع خطر كبير على منطقتنا وعالمنا، لافتا إلى تحذير “مجاهدي خلق” من التطرف الإسلامي عقب وصول رجال الدين إلى الحكم بعد إسقاط نظام الشاه في إيران عام 1979.

وقال توم سيرينج الباحث في مركز حقوق الإنسان في جامعة اسلو: تدخل النظام الإيراني في دول المنطقة، أحد أسباب تصدير الإرهاب.

وأضاف الباحث النرويجي، أن مبادئ الجمهورية الإسلامية التي وردت في دستور الإيراني بعد 1979، أدت إلى تصاعد الإرهاب في المنطقة والعالم.

وقال “توم سيرينج” إن”نظام رجال الدين في إيران قائم على قاعدين القمع وتصدير الإرهاب هما أمران ضروريان لحياة الجمهورية الإسلامية وأن سبب مجزرة عام 1988 حيث أعدم النظام خلالها آلاف السجناء كان ذلك. لا يمكن الثقة إطلاقا بالنظام الإيراني”.

وأكد رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق، استرون استيفنسون، على دور النظام الإيراني بصفته المصدر الرئيسي للإرهاب وتصدير التطرف المغطى بالإسلام.

وأضاف قائلا: «هؤلاء هم أنفسهم أسّ المشكلة ويجب إسقاطهم. وفي هذا الإطار يجب تصنيف الحرس الثوري بصفته الذراع الرئيسي للإرهاب في قائمة الإرهاب».

فيما قال ممثل “مجاهدي خلق” في الدول الاسكاندينافية والبلطيق السيد خزايي، إن مجاهدي خلق وحدهم هم الحل والعلاج للتطرف الإسلامي لكونهم هم أنفسهم مسلمون ويؤمنون بالديمقراطية والمساواة وزعيمتهم امرأة وهم الوحيدون القادرون على إحداث تغييرات جدية في عالم المسلمين”.

وأكد خزايي أن النظام الدكتاتوري للملالي يعيش موقعا ضعيفا أكثر من أي وقت آخر أمام المقاومة الإيرانية التي هي في أعلى نقطة اعتلائها.