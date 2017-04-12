بالفيديو.. أعضاء بالبرلمان النرويجي: إيران سبب الإرهاب بالمنطقةالأربعاء، 12 ابريل 2017 06:45 م
اتهم نشطاء وسياسيون وأعضاء في البرلمان النرويجي إيران بأنها راعية الإرهاب، والتطرف في المنطقة والعالم، خلال مؤتمر صحفي عقد في البرلمان النرويجي، تحت عنوان «التطرف الإسلامي.. ما الحل؟».
رئيس لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان النرويجي ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الليبرالي، “أولا الاستئن”، اتهم إيران بأنها المركز الرئيسي لتصدير الإرهاب، قائلا: إيران تشكل المركز الرئيسي لتصدير الإرهاب وهي تشكل خطرا كبيرا جدا على أمن الشرق الأوسط وتوسع بتدخلاتها في الدول المجاورة انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضاف عضو سابق للبرلمان النرويجي، لارش ريسه: أن التطرف الإسلامي يشكل أحد أكبر وأهم قضايا الساعة وهو في الواقع خطر كبير على منطقتنا وعالمنا، لافتا إلى تحذير “مجاهدي خلق” من التطرف الإسلامي عقب وصول رجال الدين إلى الحكم بعد إسقاط نظام الشاه في إيران عام 1979.
وقال توم سيرينج الباحث في مركز حقوق الإنسان في جامعة اسلو: تدخل النظام الإيراني في دول المنطقة، أحد أسباب تصدير الإرهاب.
وأضاف الباحث النرويجي، أن مبادئ الجمهورية الإسلامية التي وردت في دستور الإيراني بعد 1979، أدت إلى تصاعد الإرهاب في المنطقة والعالم.
وقال “توم سيرينج” إن”نظام رجال الدين في إيران قائم على قاعدين القمع وتصدير الإرهاب هما أمران ضروريان لحياة الجمهورية الإسلامية وأن سبب مجزرة عام 1988 حيث أعدم النظام خلالها آلاف السجناء كان ذلك. لا يمكن الثقة إطلاقا بالنظام الإيراني”.
وأكد رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق، استرون استيفنسون، على دور النظام الإيراني بصفته المصدر الرئيسي للإرهاب وتصدير التطرف المغطى بالإسلام.
وأضاف قائلا: «هؤلاء هم أنفسهم أسّ المشكلة ويجب إسقاطهم. وفي هذا الإطار يجب تصنيف الحرس الثوري بصفته الذراع الرئيسي للإرهاب في قائمة الإرهاب».
فيما قال ممثل “مجاهدي خلق” في الدول الاسكاندينافية والبلطيق السيد خزايي، إن مجاهدي خلق وحدهم هم الحل والعلاج للتطرف الإسلامي لكونهم هم أنفسهم مسلمون ويؤمنون بالديمقراطية والمساواة وزعيمتهم امرأة وهم الوحيدون القادرون على إحداث تغييرات جدية في عالم المسلمين”.
وأكد خزايي أن النظام الدكتاتوري للملالي يعيش موقعا ضعيفا أكثر من أي وقت آخر أمام المقاومة الإيرانية التي هي في أعلى نقطة اعتلائها.
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:45:56 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
-
الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT