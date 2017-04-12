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الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية تمنع الاحتفال بأعياد القيامة وتقصرها على الصلاة فقط
قداس عيد القيامة

الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية تمنع الاحتفال بأعياد القيامة وتقصرها على الصلاة فقط

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:43 م
خاص - محيط

قررت الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية بمصر اليوم الأربعاء قصر الاحتفالات بعيد القيامة المجيد على صلوات القداس فقط حدادا على شهداء حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين.

وقال الأنبا عمانويل عياد أمين سر السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية ومطران الأقصر للأقباط الكاثوليك - في بيان اليوم الأربعاء - “إنه في ظل الظروف الراهنة، ومشاركة لأسر الشهداء والمتألمين، قررت الكنيسة القبطية الكاثوليكية أن تقتصر الاحتفالات بعيد القيامة على الصلوات الطقسية فقط”.

وأضاف البيان أن الكنيسة ستستقبل من يرغب في تقديم واجب العزاء في جميع الإيبارشيات، داعية الله العزاء لجميع المتألمين والراحة الأبدية لكافة الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين.

ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر “إن الطائفة سوف تقيم صلوات عيد القيامة المجيد في السادسة من مساء السبت المقبل بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة”.

وأكد زكي أنه سيتم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالعيد تضامنا مع كافة الكنائس الشقيقة، وجميع أسر الشهداء والمصابين.

وأكد البيان أن الطائفة ترحب بالجميع للمشاركة معها في الصلوات من أجل الكنيسة والوطن، ووحدة أبنائه ضد قوى الإرهاب التي تحاول النيل من وحدة المصريين.

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