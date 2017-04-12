 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 07:01 مساءً
روابط سريعة
حارس روما تشيزني يتغنى بمحمد صلاح.. شاهد
b9e29511fe28d52f394a61d4ca355706

حارس روما تشيزني يتغنى بمحمد صلاح.. شاهد

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:46 م

أكد البولندى فيوتشيك تشيزني، حارس مرمى روما، أن الجميع داخل الفريق يمتلك علاقة جيدة مع المصري محمد صلاح.
وقال البولندي، في هاشتاج اسأل تشيزني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: صلاح يمنحنا البسمة، وهو شخص إيجابي، ولاعب مذهل، ونجلس معا في الخارج من أجل الغذاء أو العشاء.
وأضاف تشيزني، أنه دائما يتغلب على صلاح في لعبة ياتزي الفرنسية الشهيرة.
ويقدم الفرعون المصري أداء مميزا مع الذئاب خلال الفترة الماضية.
ويحتل روما المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو بـ٧١ نقطة بفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة بـ٧٧ نقطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3