أكد البولندى فيوتشيك تشيزني، حارس مرمى روما، أن الجميع داخل الفريق يمتلك علاقة جيدة مع المصري محمد صلاح.

وقال البولندي، في هاشتاج اسأل تشيزني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: صلاح يمنحنا البسمة، وهو شخص إيجابي، ولاعب مذهل، ونجلس معا في الخارج من أجل الغذاء أو العشاء.

وأضاف تشيزني، أنه دائما يتغلب على صلاح في لعبة ياتزي الفرنسية الشهيرة.

ويقدم الفرعون المصري أداء مميزا مع الذئاب خلال الفترة الماضية.

ويحتل روما المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو بـ٧١ نقطة بفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة بـ٧٧ نقطة.