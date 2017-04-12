قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الأربعاء، إن بلاده ستسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026.

وشهدت المنطقة الشرقية في تركيا تشييد منتجعات للتزلج، وحلبات تزلج، كانت قد استضافت منافسات دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية “يونيفرسياد” عام 2011.

وكان أردوغان حاول الحصول على حق استضافة الأولمبياد للمرة الأولى في بلاده من قبل، لكن ملف أسطنبول خسر أمام ملف العاصمة اليابانية طوكيو التي فازت بحق استضافة أولمبياد 2020.

وتنتخب اللجنة الأولمبية الدولية الدولة المستضيفة لأولمبياد 2026 في عام 2019.