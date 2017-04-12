"ثقة" تصدر أول دليل عقارى بالسوق المصرى الشهر المقبلالأربعاء، 12 ابريل 2017 06:37 م
> الدهشورى: الدليل يضم الشركات المرتبطة بالقطاع ويصدر بنسختين إلكترونية ومطبوعة
تستعد شركة ثقة العقارية لإصدار أول دليل عقارى من نوعه في نسختيه الإلكترونيه يوم ٢٠مايو المقبل و المطبوعه في يوليو القادم.
قال محمد الدهشوري رئيس مجلس إدارة الشركه إن دليل “ثقة العقارى” الذي تصدره الشركه ينقسم إلى قسمين الأول يخدم الشركات العقاريه بتقديمه بيانات لأكثر من ألفي شركة ما بين “استثمار عقارى وتسويق و مقاولات وتنظيم معارض ودعايه و إعلان ومواد بناء” وغيرها من الشركات التى تخدم القطاع .
أوضح أن خطة توزيع الدليل المطبوع تضمن النوادى والبنوك وشركات قطاع البترول وغيرها من الأماكن داخل مصر وخارجها إلى جانب المعارض العقارية الدخلية والخارجية.
أضاف أن النسخه الإلكترونيه من الدليل تساعد في وصوله لأكثر من ١٠٠مليون مستفيد عربي في الوطن العربي وذلك يدعم فكرة نصف الدليل الاخر الذي تقدم الشركة بغرض خدمة العملاء بتوفير النسخه المطبوعة او اليكترونيه تضم جميع المشاريع العقاريه مقسمه بالمناطق مما يسهل على العميل المقارنه بين اكثر من شركه ومشروع داخل نفس المنطقه
وقال الدهشورى إن الدليل يوفر بيانات جميع الشركات التى تقدم خدمات لشركات التطوير العقارى الى جانب الوصول الى عدد كبير من العملاء وهو ما يساهم فى زياده معدلات المبيعات مع اتساع دائرة وصول الدليل للعملاء سواء بنسخته المطبوعة او نسخته الإليكترونيه كما يساعد العملاء كون الدليل يمثل كتيب استرشادي ثمين يصل به لأكثر من مشروع يختار بينهم في نفس المنطقه.
واستكمل ان الدليل هو احدى خدمات الشركه بالسوق المصري ومن المنتظر اعلان الشركة عن اكثر من منتج وخدمه ستطرحهم داخل السوق المصري عام ٢٠١٧ مؤكدا أن شركته تهدف من خلال معارضها او منتجاتها الي حدوث طفره هائله في مبيعات القطاع العقاري هذا العام لماتقدمه من خدمات منفرده ومختلفه ستساعد الشركات على مضاعفة مبيعاتها هذا العام.
ويعد الدليل ثانى فاعليات شركة ثقة التى تنظمت مؤتمراً خلال شهر مارس الماضى تحت عنوان “ضوابط الجودة وتنشيط الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية”، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد من الهيئات الحكومية المصرية وشارك فى مناقشات المؤتمر ممثلين لوزارات الإستثمار والإسكان إلى جانب مجموعة من كبار المطورين العقاريين .
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