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جيجابايت تطلق لوحاتها الرئيسية المدعومة بشريحة A320 من AMD
GIGABYTE Launches AMD A320 Chipset Motherboards

جيجابايت تطلق لوحاتها الرئيسية المدعومة بشريحة A320 من AMD

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:33 م
محيط _ مروة رزق

تفخر شركة جيجابايت رائدة تصنيع اللوحات الرئيسية و كروت الجرافيك أن تعلن عن إصدارها للوحات الرئيسية الجديدة المدعومة بشريحة  A320للعمل مع انظمة AM4 من AMD و هى اللوحات التى تستهدف قطاع عريض من مستخدمى الحاسبات. و فى نفس التوقيت الذى أصدرت فيه AMD شريحة A320 ، قامت أيضاً بإصدار معالجات Ryzen™ 5 و التى تتنوع من معالجات Ryzen™ 5 1600X فائقة الأداء حتى معالجات Ryzen™ 5 1400لاستخدامات الحاسب العادية. لقد تم تصنيع معالج  Ryzen™ 5 1600X بتقنية 14nm و 6 أنوية و 12 مسار Thread و سرعة 3.5GHz ليكون المعالج الأمثل للمحترفين عند استخدامه مع لوحات جيجابايت الرئيسة  B350/A320.

إن لوحات جيجابايت B350/A320 و معالجات Ryzen™ 5 من AMD تخاطب أولئك المستخدمين الذين يولون أهمية للسعر الاستثنائى و الأداء الفائق.

و مع إطلاق معالجات Ryzen™ 5منAMD ، قامت جيجابايت بإصدار لوحاتها الرئيسية الجديدة AX370 مثل اللوحة GA-AX370-Gaming K7 و GA-AX370-Gaming K5 لتضيف المزيد من الخصائص المتميزة للوحات AM4 الحالية.

و يعلق على هذا الحدث هنرى كاو نائب رئيس وحدة اللوحات الرئيسية فى جيجابايت قائلاً : “مع تواصل انتشار أنظمة AM4 من AMD يسعدنا الاستمرار فى تقديم المزيد من المنتجات المبتكرة مع AMD و مع إصدار معالجات Ryzen™ 5 و شريحة A320 سوف تستمر جيجابايت فى تقديم المزيد من الابتكارات الحصرية و الخصائص الفريدة.”

الآن لوحات جيجابايت AM4 المدعومة بشريحة X370, B350, A320 من AMD متاحة للشراء لدى الموزعين المحليين أو عبر الانترنت. هيا فلتدع معالج Ryzen™ الجديد من  AMD يطلق أقصى طاقاته مع لوحات جيجابايت الرئيسية.

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