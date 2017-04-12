يلتقي اليوم، نادي بروسيا دورتموند الألماني ونظيره موناكو الفرنسي بملعب سيجنال أيدونا بارك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”، في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وكان اللقاء مقررا إقامته أمس إلا أن الانفجار الذي وقع بجانب حافلة فريق بروسيا دورتموند أدى لتأجيلها لليوم التالي بعد تعرض الفريق للحظات رعب كبيرة وإصابة مارك بارترا بحروق في يديه وتم نقله للمستشفى للمتابعة الفورية.

<p>