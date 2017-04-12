 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 06:49 مساءً
روابط سريعة
مدرب يد الزمالك يؤكد سعيهم لحسم السوبر الأفريقي
نادي الزمالك لكرة اليد

مدرب يد الزمالك يؤكد سعيهم لحسم السوبر الأفريقي

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:33 م

أكد أيمن صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، جاهزية فريقه للفوز اليوم على الأهلي في السوبر الإفريقي.
وقال “صلاح”: “نتمنى التوفيق من الله، سنبذل كل ما لدينا لحصد اللقب”.
وقام حماده الروبي المدرب العام لفريق اليد بالاجتماع بلاعبي الفريق وطالب منهم أن يؤدوا بكل قوة، وأن “يكونوا رجالا، مع احترام المنافس وعدم الاعتراض على قرارات الحكام”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3