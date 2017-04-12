أكد أيمن صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، جاهزية فريقه للفوز اليوم على الأهلي في السوبر الإفريقي.

وقال “صلاح”: “نتمنى التوفيق من الله، سنبذل كل ما لدينا لحصد اللقب”.

وقام حماده الروبي المدرب العام لفريق اليد بالاجتماع بلاعبي الفريق وطالب منهم أن يؤدوا بكل قوة، وأن “يكونوا رجالا، مع احترام المنافس وعدم الاعتراض على قرارات الحكام”.