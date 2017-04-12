كشف الإعلام الألماني، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق، أن المشتبه بهما في الوقوف وراء الهجوم الإرهابي في دورتموند هما مواطن عراقي والآخر ألماني.

وأوضحت صحيفتا “Express” و“Kölner Stadtanzaiger” أن العراقي يبلغ من العمر 25 عاما ويقيم في مدينة ووبيرتال، فيما يقيم الألماني، وهو في الـ28 من عمره، في مدينة فريوندنبيرغ.

وكانت النيابة العامة الألمانية قد صنفت، في وقت سابق من الأربعاء، التفجيرات قرب حافلة فريق “بوروسيا” بمدينة دورتموند عملية إرهابية، قائلة إن هناك مشتبها بهما في الوقوف وراءها، وقد تم احتجاز أحدهما.

وذكرت النيابة أن فريق التحقيق يشتبه في شخصين، يعتقد أنهما إسلاميان متطرفان، بتدبير هذه العملية وتنفيذها، موضحة أن قوات الأمن أجرت عمليات التفتيش في شقتيهما وأوقفت أحدهما.

فيما تحدثت تقارير إعلامية عن بروز فرضية وقوف تنظيم “داعش” وراء العملية، بعدما عثرت الشرطة على رسالة في الموقع تذكر باعتداء برلين العام الماضي، والذي تبناه التنظيم الإرهابي.

يذكر أن الشرطة قالت سابقا إن 3 عبوات ناسفة انفجرت، الثلاثاء، قرب حافلة فريق “بوروسيا” دورتموند الألماني الذي كان متوجها إلى ملعب “سيغنال إدونا بارك” لملاقاة فريق موناكو الفرنسي، مما أدى إلى إصابة مدافع الفريق، مارك بارترا.