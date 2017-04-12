المعلومات الأولية حول هوية منفذي هجوم "دورتموند"الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:32 م
كشف الإعلام الألماني، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق، أن المشتبه بهما في الوقوف وراء الهجوم الإرهابي في دورتموند هما مواطن عراقي والآخر ألماني.
وأوضحت صحيفتا “Express” و“Kölner Stadtanzaiger” أن العراقي يبلغ من العمر 25 عاما ويقيم في مدينة ووبيرتال، فيما يقيم الألماني، وهو في الـ28 من عمره، في مدينة فريوندنبيرغ.
وكانت النيابة العامة الألمانية قد صنفت، في وقت سابق من الأربعاء، التفجيرات قرب حافلة فريق “بوروسيا” بمدينة دورتموند عملية إرهابية، قائلة إن هناك مشتبها بهما في الوقوف وراءها، وقد تم احتجاز أحدهما.
وذكرت النيابة أن فريق التحقيق يشتبه في شخصين، يعتقد أنهما إسلاميان متطرفان، بتدبير هذه العملية وتنفيذها، موضحة أن قوات الأمن أجرت عمليات التفتيش في شقتيهما وأوقفت أحدهما.
فيما تحدثت تقارير إعلامية عن بروز فرضية وقوف تنظيم “داعش” وراء العملية، بعدما عثرت الشرطة على رسالة في الموقع تذكر باعتداء برلين العام الماضي، والذي تبناه التنظيم الإرهابي.
يذكر أن الشرطة قالت سابقا إن 3 عبوات ناسفة انفجرت، الثلاثاء، قرب حافلة فريق “بوروسيا” دورتموند الألماني الذي كان متوجها إلى ملعب “سيغنال إدونا بارك” لملاقاة فريق موناكو الفرنسي، مما أدى إلى إصابة مدافع الفريق، مارك بارترا.
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:45:56 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
-
الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT