أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه سيتم إستخدام الطرق الحديثة والتكنولوجية لمتابعة المرضى داخل أقسام مستشفى القصير المركزى الجديد بمحافظة البحر الأحمر، مشيرا الى تزويد قسم الطوارىء والأستقبال بكاميرات مراقبة، بالأضافة الى ميكنة اجراءات دخول وخروج المرضى.. جاء ذلك اليوم خلال تفقده للمستشفى التى تم انشاءها على بعد ١٤٠ كيلو متر من مدينة الغردقة بتكلفة بلغت ٨٦ مليون جنيه، ورافقه خلال الجولة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وأوضح الوزيران التكلفة شملت ٦٥ مليون جنيه للمباني الانشائية، و ٢١ مليون للتجهيزات الطبية، مشيرا الى ان المستشفى تحتوى على 10 أسرة رعاية مركزة، و3 أجهزة تنفس صناعى، و 64 سرير داخلى و10 حضانات للاطفال و 11 ماكينات للغسيل الكلوى و 3 غرف للعمليات وقسم للأشعة يحتوى على أجهزة أشعة عادية ومقطعية و2سونار ، بالإضافة الى 9 عيادات فى تخصصات باطنة وجراحة وأطفال وأسنان ونسا وأنف وأذن ورمد ومعمل للتحاليل الطبية ، ووحدة للمناظير .

‪وأشار الوزير الى تزويد المستشفى بجهاز حديث للتعقيم داخل غرف العمليات وأخر للمتابعة المركزية للعلامات الحيوية للاطفال في قسم الحضانات ، مؤكدا على أنه تم تجهيز المستشفى وفقا لأحدث المعايير العالمية ، حيث ستساهم المستشفى فى علاج السائحين بشكل نفخر به وبأحدث تجهيزات طبية ، لافتا الى أن الطبيب الذى سيتم تسجيله بهذة المستشفى سيكون معترف به من الزمالة المصرية .

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وعلى هامش الزيارة عقد وزير الصحة اجتماعاً مع المحافظ و وقيادات الوزارة ومدير المستشفى ، حيث ناقش مشكلة نقص القوى البشرية ، ووجه بالتعاقد مع اساتذة استشاريين من كليات الطب بجامعات جنوب الوادي والقاهرة وعين شمس والازهر للعمل بالمستشفى من تخصصات جراحة المخ والاعصاب واوعية دموية وعظام وجراحة عامة ونساء وولادة ، بالاضافة الى تدريب طاقم التمريض بوحدة الغسيل الكلوي بالمعهد القومي للتدريب لرفع كفاءتهم بصفة دورية والحاقهم بدورة تدريبية تبدأ في ١٨ ابريل الجاري .

ووجه وزير الصحة رئيس الاداة المركزية للتمريض بزيادة عدد التمريض بالمستشفى مع توفير ١٠ ممرضين يتحدثون اللغات الاجنبية لقسم السياحة العلاجية ، بالاضافة الى توفير جهاز منظار للقنوات المرارية و توفير جهاز مايكروسكوب جراحي بعيادة الرمد لاجراء عمليات المياة البيضاء والعمليات الجراحية للعيون وجهاز تخدير بغرفة الولادة، كما وجة بالانتهاء من تجهيزات المطبخ الخاص بالمستشفى ، والانتهاء من إجراءات توفير الألات الطبية .



‪وأضاف وزير الصحة أنه سوف يتم الانتهاء من تجهيزات مستشفى الغردقة الدولي خلال عام ونصف ، وذلك بعد موافقة المحافظ على تخصيص قطعة الارض للمستشفى بمدينة الغردقة.