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بالفيديو.. خالد الجندي: "الملاكمة" حرام شرعًا
الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. خالد الجندي: "الملاكمة" حرام شرعًا

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:27 م

أفتى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر، أن رياضة الملاكمة تعتبر رياضة محرمة في الشرع لأن الإسلام حرم ضرب الوجه.

وأضاف “الجندي”، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع علي فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن إهانة الوجه وخلق الله حرام شرعا ورياضة الملاكمة تتعمد إهانة الوجه، مشيرا إلى أن السيدة التي تضرب ابنها علي وجهه فإنها تقوم بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

واشار إلى أن الوجه لا يضرب أبدا لأنه خلق الله عز وجل ومصدر عزة الإنسان وكرامته.



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