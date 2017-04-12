 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 06:58 مساءً
روابط سريعة
صورة.. مدافع دورتموند المصاب في الإنفجار يطمأن جماهيره
مارك بارترا - بروسيا دورتموند

صورة.. مدافع دورتموند المصاب في الإنفجار يطمأن جماهيره

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:27 م

طمأن المدافع الإسباني الشاب، مارك بارترا، الجميع مساء اليوم الأربعاء، بعد أن ظهر في صورة يؤكد فيها أنه بخير، بعد إجرائه عملية جراحية ليلة أمس الثلاثاء.

وظهر اللاعب عبر حسابه الرسمي في شبكة “إنستاجرام” في صورة ليطمئن الجماهير بعد إصابته في الانفجار الذي وقع في مكان بالقرب من حافلة فريق بوروسيا دورتموند المتجهة إلى ملعب المباراة.

وقال بارترا في رسالته للجماهير :”مرحبا بالجميع، كما ترون أنا في حالة جيدة الآن، وشكرًا للجميع على رسائل الدعم التي وصلتني”.

وأضاف :”أرسل كل قوتي ودعمي لزملائي في الفريق اليوم خلال المباراة، آمل أن يقدم الفريق مباراة جيدة اليوم”.

وسيغيب بارترا عن المباراة أمام موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإصابة التي تعرض لها وأجبرته على إجراء عملية جراحية.

2017-04-12_163422

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3