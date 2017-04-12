طمأن المدافع الإسباني الشاب، مارك بارترا، الجميع مساء اليوم الأربعاء، بعد أن ظهر في صورة يؤكد فيها أنه بخير، بعد إجرائه عملية جراحية ليلة أمس الثلاثاء.

وظهر اللاعب عبر حسابه الرسمي في شبكة “إنستاجرام” في صورة ليطمئن الجماهير بعد إصابته في الانفجار الذي وقع في مكان بالقرب من حافلة فريق بوروسيا دورتموند المتجهة إلى ملعب المباراة.

وقال بارترا في رسالته للجماهير :”مرحبا بالجميع، كما ترون أنا في حالة جيدة الآن، وشكرًا للجميع على رسائل الدعم التي وصلتني”.

وأضاف :”أرسل كل قوتي ودعمي لزملائي في الفريق اليوم خلال المباراة، آمل أن يقدم الفريق مباراة جيدة اليوم”.

وسيغيب بارترا عن المباراة أمام موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإصابة التي تعرض لها وأجبرته على إجراء عملية جراحية.