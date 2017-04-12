تعد أيام وشهور الربيع من أنسب الأوقات لزيارة الحدائق والمتنزهات العامة في كل أنحاء العالم و لكن في اسطنبول يكون الوضع مختلف تمامًا يوجد عدد من الحدائق و المتنزهات العامة التي يتوافد إليها السياح من كل مكان في العالم لمشاهدة الجمال الطبيعي والإبداع ، من ضمن الحدائق الجميلة الحديقة اليابانية في اسطنبول من أروع الحدائق العامة في المدينة الساحرة.

تقع الحديقة اليابانية في منطقة بالطة ليماني بحي ساريير، وتم تأسيس الحديقة في عام 2003 في أعقاب إعلان العام التركي في اليابان. ويضم تصميم الحديقة النباتات التي تستخدم بكثرة في اليابان. وأثناء إصلاح الحديقة تم إستخدام مستلزمات طبيعية التي تشكل الهوية العامة لفن الحدائق الياباني.

تم بناء الحديقة عندما قررت مدينة اسطنبول محاكاة مدينة شيمونوسيكي اليابانية فتم بناء الحديقة على حدود المدينة كانت من ضمن خطط المدينة لبناء 100 حديقة و تم الانتهاء منها عام 2003م .

تعكس الحديقة المواقع المعمارية الهامة في مدينة شيمونوسيكي اليابانية هي الأكثر إثارة واهتمام في مدخل الحديقة نفسها على غرار بوابة حديقة تشوفو اليابانية تم استيراد معظم الأدوات المستخدمة في الحديقة من اليابان تقع الحديقة على مساحة 7000 متر مربع ممتلئة بالكرز التقليدي الياباني والورود والأزهار النادرة الجميلة وتم تجديد الحديقة عام 2010 م من المميز أن الحديقة يقام بها عدد من الاحتفالات اليابانية هي مفتوحة على مدار اليوم 24 ساعة مناسبة للاستجمام وممارسة رياضة التأمل والمشي الصباحي والجري وسط الخضرة وقضاء يوم ممتع بصحبة الزهور والنباتات الجذابة.

تعد الحديقة من الأماكن المناسبة لقضاء عطلات وأيام الربيع الجميلة في اسطنبول كما أنها مناسبة لمحبي التصوير لالتقاط صور في غاية الإبداع و الجمال والرقي ، من المميز الأكشاك الصغيرة في وسط الحديقة على الطراز الياباني، والمطعم العائم على البحيرة على الشكل الياباني يقدم الطعام التركي والأطعمة اليابانية المميزة ولكنه يفتح في فترات النهار فقط .

يوجد عدد من البرك المائية الطبيعية والصناعية الخلابة هي مناسبة لالتقاط صور السيلفي وسط تلك الحديقة الخلابة لو كنت تفضل المناظر الطبيعية الخلابة والهدوء والاستجمام و تريد مكان جذاب تقي بيه يوم من أيام الربيع لاستنشاق عبير الزهور والخضروات وتجديد الطاقة و الحيوية بالطبع لا يفوتك الذهاب لحديقة اليابانية في الجناح الأوربي من مدينة اسطنبول الحضارية المبدعة ، هي فرصة جميلة لاصطحاب أطفالك وسط الطبيعة والخضرة للعب واللهو و استنشاق الهواء.