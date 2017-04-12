أعلن المدير الفني الألماني توماس توخيل تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره موناكو في لقاء ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي تأجل منذ أمس بسبب الإنفجار الذي وقع بجانب حافلة فريقه.

وجاءت التشكيلة لتضم: بوروكي ، بيزيك ، سوكراتيس ، جينتر ، شميلزر ، بيندر ، فايغل ، ديمبلي ، كاغاوا ، غيريرو ، ابوميانغ.

أما الجانب الآخر فجاءت تشكيلة فريق موناكو الذي يقوده ليوناردو جارديم على النحو التالي : سوباسيتش ، راغي ، جليك ، جيمرسون ، توريه ، فابينهو ، موتينيو ، سيلفا ، ليمار ، مبابي ، فالكاو