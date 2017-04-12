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بالفيديو.. المندوب الروسي للبريطاني: "انظر إلي عندما أتحدث إليك"
ماثيو-رايكروفت مندوب بريطانيا في مجلس الامن

بالفيديو.. المندوب الروسي للبريطاني: "انظر إلي عندما أتحدث إليك"

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:21 م
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هاجم المندوب الروسي في مجلس الأمن، نظيره البريطاني ماثيو ريكروفت، بلهجة شديدة، خلال جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قرار فرنسي بريطاني أمريكي، بشأن هجوم خان شيخون، ويدين استخدام الأسلحة الكيماوية.

وكان مندوب بريطانيا بدأ الكلام في الجلسة وقال “مجلس الأمن لم يتمكن من التحرك بشأن سوريا بسبب الدعم الروسي للأسد.”

لكن كلام ريكروفت لم يرق للمندوب الروسي الذي توجه إلى الأول قائلا “إنكم تسعون إلى جعل مهمة مجلس الأمن أصعب” وأضاف “يعلم الجميع أنكم تخافون من أن نعمل مع الولايات المتحدة، وتقومون بما تقومون به من أجل عرقلة مثل هذا التعاون.”

ثم صرخ مخاطبا المسؤول البريطاني “انظر إليّ عندما أتحدث إليك، ولا تشح بنظرك”.

وبعد ذلك اتهم بريطانيا بالخروج عن موضوع جلسة مجلس الأمن، ثم توجه بالنظر إلى مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي وطلب منها أن تضع ضوابط للجلسة وقال “لا أقبل أن يهين أحد روسيا”.

ويلوح مشروع القرار الذي هددت روسيا باستخدام الفيتو ضده، باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال ثبت تورط النظام بالهجوم.



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