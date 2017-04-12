توصل جراح أعصاب فرنسي، إلى أن تنشيط مخ مريض الصرع – الذي يتعرض إلى توقف التنفس أثناء نوبات الصرع والموت المفاجيء – يساعده على التنفس الذي توقف بسبب انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.

وقد لجأ جراح الأعصاب البروفسور جورج ريشرسون في جامعة “باريس” إلى زراعة أقطاب كهربائية تغطي معظم مناطق المخ خاصة بعملية التنفس ليساعد هذا التنشيط الكهربائي عملية التنفس الطبيعية.

كما أوضح الخبير أن عملية انقطاع التنفس تأتي في الثانية التي تلي نوبة الصرع، ليستمر لمدة 48 ثانية مما يستدعي التنشيط الكهربائي للجزء المسئول عن توقف التنفس، وذلك لتفادي كل هذه المشاكل.