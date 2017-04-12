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رئيس "النواب اللبناني": مضطرون إلى تجرّع سمّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل
نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

رئيس "النواب اللبناني": مضطرون إلى تجرّع سمّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:12 م

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه في غياب التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخابات، “مضطرون إلى تجرّع سمّ التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمر للبلاد”، مضيفا أن مجلس النواب منفتح في النقاش حول قانون الانتخاب لإنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه.
وقال في تصريح اليوم، عقب لقاء الأربعاء النيابي إنه عندما يتم الاتفاق على قانون الانتخاب وإقراره فإنه “في مقدورنا تعديل مدة التمديد ومفاعيلها آخذين بعين الاعتبار هذا القانون الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه”.

  وأكد الرئيس بري حرصه على العهد والمؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن هذا الحرص يقتضي منا جميعاً عدم الذهاب إلى الفراغ في المجلس النيابي في كل الأحوال.

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