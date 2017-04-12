كذب موقع ” آي 100 “، ملحق صحيفة “الإندبندنت البريطانية، ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدامها للأسلحة الكيميائية.

وأبرز الموقع اليوم الأربعاء مؤتمر المتحدث باسم البيت الأبيض “شون سبيسر” أمس عندما انتقد الرئيس السوري “بشار الأسد” لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وارتكاب أعمال وصفها بأسوأ من أعمال “هتلر”.

وقال “سبيسر”: إن الولايات المتحدة لم تستخدم الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الثانية.

أوضح الموقع، أن الولايات المتحدة استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد شعبها، منوهًا عن أن “الغاز المسيل للدموع” هو سلاح كيميائي، لافتًا إلى استخدام الشرطة هذا الغاز ضد المتظاهرين في فيرجسون، عام 2014.

كما استخدمت الشرطة الأمريكية نوعًا ثانيًا من الغاز المسيل للدموع في مدينة فينيكس، بولاية أريزونا في يوليو 2016 وضد المتظاهرين ضد خط أنابيب داكوتا-أسيس في نوفمبر 2016.

وتحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية 1993، التي وقعت عليها الولايات المتحدة، استخدام الغاز المسيل للدموع في الحروب.

ونشر الموقع خريطة لاستخدامات الشرطة الأمريكية للغاز المسيل للدموع في أمريكا.