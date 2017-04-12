

قال سامح شكري، وزير الخارجية: إن ما حدث في محافظتي الغربية والإسكندرية من أعمال إرهابية شيء غير إنساني وجريمة لن تزيد مصر إلا قوة وإصرارا للقضاء التام على الإرهاب، مؤكدًا أن مصر ستمد مجلس الأمن بالمعلومات لتحديد الدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته باجتماع مع لجنة الشئون الشئون العربية بمجلس النواب: أن جميع التنظيمات التي تعمق ظاهرة العنف والإرهاب منشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، داعيًا المجتمع الدولي أن يتعامل بمصداقية ويوضح لكل من هو مهتم في العالم حقيقة الدول الراعية للإرهاب.

واستطرد: “لا يمكن أن يتصور أن ما تحصل عليه التنظيمات الإرهابية من دعم مالى وأسلحة ودعم تنظيمي وقدرات في التنقل واستقطاب المؤيدين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى يأتى بدون أن يكون هناك شبكة من دعم بعض الدول التي تستخدم هذه التنظيمات لتحقيق أغراض سياسية وإزكاء سياستها في الحيز الجغرافي الذي تهتم به”.

وتساءل: كيف يتسنى للمجتمع الدولي بأعضائه من الدول العظمى والصغيرة وأجهزتها الأمنية ألا تصل إلى تحديد كيفية ورود الأسلحة والإمكانات للتنظيمات الإرهابية؟.