"متروبوليتان -مصر" تتفاوض مع "قناة السويس" لجدولة مديونية "هوم كير"الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:11 م
قال الدكتور خالد نجاتي ، رئيس مجلس إدارة متروبوليتان -مصر للاستشارات المالية إن الشركة تعاقدت مؤخراً مع شركة “هوم كير” والتي تمتلك مصنع “فيليت للمبيدات الحشرية ” وعلامته التجارية المعروفة ، وذلك من أجل تسوية مديونية الشركة والتي حصلت عليها في صورة تمويل من بنك قناة السويس منذ أكثر من 10 أعوام .
وأكد حسن الشريف المستشار القانوني لـ “متروبوليتان-مصر” للاستشارات أن الشركة ممثلة في الإدارة القانونية سوف تبدأ التفاوض مع بنك قناة السويس لإعادة جدولة مديونية الشركة، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية والذي يلزم الشركة بسداد قيمة المديونية والبالغة 23 مليون جنيه، مؤكداً أن تعثر الشركة عن السداد نظراً للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخراً وتشغيل المصنع بقدرة إنتاجية ضعيفه جدا .
من جانبه قال محمد أبو النيل ، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع المالي والإداري والعمليات إن متروبوليتان -مصر تسعي من خلال تعاقدها مع ” هوم كير” إلي تسويق العلامة التجارية المميزة والتي تمتلكها شركة ” فيليت للمبيدات الحشرية ” في أكثر من 40 دولة عن طريق الحصول علي إمتياز العلامة التجارية للشركة والعمل بها في هذه الدول .
وأضاف نجاتي أن متروبوليتان -مصر تسعي أيضا لإيجاد مستثمر للاستحواذ علي نسبة 49% من أسهم الشركة وذلك من أجل ضخ رأس مال يكون جزء منه لتسديد نسبة من مبلغ التسوية والآخر لتنشيط دورة رأس المال لإعادة تشغيل المصنع بقدرة إنتاجية أكبر من التي يعمل بها ، حيث يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدي الـ 25% وذلك نظراً للحالة الاقتصادية الحالية، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الانتاجية بعد تنشيط دورة رأس المال إلي 70% .
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