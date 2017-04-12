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محافظ الغربية ينفي شائعات إخلاء مبنى المحافظة بعد بلاغ أمني
اللواء أحمد ضيف صقر

محافظ الغربية ينفي شائعات إخلاء مبنى المحافظة بعد بلاغ أمني

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:35 م
خاص - محيط

نفى محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر ما نشرته بعض المواقع الاخبارية بشأن إخلاء مبنى ديوان محافظة الغربية بعد بلاغ بوجود جسم غريب بالطابق الثالث، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة.

وطالب المحافظ، وسائل الإعلام بتحرى الدقة في نشر الاخبار وعدم إثارة البلبلة، وأكد أن الحالة الأمنية بالمحافظة مستقرة.

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