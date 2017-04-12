نفى محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر ما نشرته بعض المواقع الاخبارية بشأن إخلاء مبنى ديوان محافظة الغربية بعد بلاغ بوجود جسم غريب بالطابق الثالث، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة.

وطالب المحافظ، وسائل الإعلام بتحرى الدقة في نشر الاخبار وعدم إثارة البلبلة، وأكد أن الحالة الأمنية بالمحافظة مستقرة.