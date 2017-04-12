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نائب برلماني: قرارات المجلس الأعلي للإرهاب مُلزمة للجميع
صلاح حسب الله عضو مجلس النواب

نائب برلماني: قرارات المجلس الأعلي للإرهاب مُلزمة للجميع

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:47 م
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قال النائب البرلماني صلاح حسب الله عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك اختلاطا علي البعض فيما يخص تشكيل المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث يراه البعض أنه مجلس أمني بحت ارتباطًا بالمسمي الخاص به .

وأضاف حسب الله ، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفي ، في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “إن المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب سيضم كافة جهات الدولة المعنية بمواجهة التطرف”، موضحًا أن مصر حاليًا في مراحل الحرب علي الإرهاب بعدما تكبدت تلك الجماعات خسائر كبيرة للغاية جعلت منهم جماعات واهية .

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن دور المجلس سيكون وضع استراتيجية كاملة لمكافحة الإرهاب ومن المتوقع ان يترأسه رئيس الجمهورية وبالتالي ستصبح كافة قراراته ملزمة للجميع.

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