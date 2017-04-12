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وزير التعليم يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا"
وزير التعليم

وزير التعليم يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا"

الأربعاء، 12 ابريل 2017 06:16 م

وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على مد مظلة مشروع “المعلمون أولًا” ليشمل مدارس التعليم الفني، في إطار سعي الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التعليم الفني بتطبيق مشروع “المعلمون أولًا” على المدرسين.

وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - أن هذا المشروع سيتم تطبيقه في خمس محافظات كبداية، بواقع محافظتين في الصعيد، وثلاث محافظات في الوجه البحري، وبواقع 20 مدرسة في كل محافظة بإجمالي 100 مدرسة، وبواقع 6 مدرسين لكل مدرسة بإجمالي 600 مدرس.

وصرح الجيوشي بأن المشروع سيشمل الطلاب أيضًا لأول مرة، باختيار أربع مدارس كبداية لتطبيق البرنامج على طلابها، وهو ما يعتبر تطور يحتذى به؛ لأن البرنامج لم يشمل طلاب التعليم العام بعد.

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