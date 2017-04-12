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الأربعاء 12 ابريل 2017 02:29 مساءً
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محافظ مطروح: مسيرة الأهالي المنددة بالإرهاب لاقت تجاوبا شعبيا
اللواء علاء أبوزيد - محافظ مطروح
اللواء علاء أبوزيد - محافظ مطروح

محافظ مطروح: مسيرة الأهالي المنددة بالإرهاب لاقت تجاوبا شعبيا

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:28 م
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شدد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، على ضرورة أن يساند المواطنين الدولة في حالة الطوارئ، موضحا أن الدولة تحتاج للتوعية والانتباه لما يستهدف أمن الوطن.
وطالب  أبوزيد من خلال برنامج “صباح دريم”  على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأربعاء،  من المجتمع المدني مساندة الدولة في مواجهة الإرهاب بكافة الطرق المتاحة.
وأشاد بالمسيرة التي نظمها أهالي المحافظة أمس تضامنا مع ضحايا حادث كنيستين “طنطا والإسكندرية”، مؤكدا أن دعوات تنظيم المسيرة شهدت تجاوبا شعبيا.

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