شدد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، على ضرورة أن يساند المواطنين الدولة في حالة الطوارئ، موضحا أن الدولة تحتاج للتوعية والانتباه لما يستهدف أمن الوطن.

وطالب أبوزيد من خلال برنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأربعاء، من المجتمع المدني مساندة الدولة في مواجهة الإرهاب بكافة الطرق المتاحة.

وأشاد بالمسيرة التي نظمها أهالي المحافظة أمس تضامنا مع ضحايا حادث كنيستين “طنطا والإسكندرية”، مؤكدا أن دعوات تنظيم المسيرة شهدت تجاوبا شعبيا.