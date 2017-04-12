أعلنت كل من اورنچ مصر، شركة المحمول الرائدة في مصر، بالتعاون مع شركة كوالكوم الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمحمول، وجوميا، أفضل مواقع التسوق على الإنترنت في مصر، عن شراكة لتقديم مجموعة مميزة من الهواتف الذكية التي توفر تجربة حقيقة لتكنولوجيا الجيل الرابع بسرعات مذهلة وبأسعار مناسبة للعملاء.

وقد تم الإعلان عن هذا التعاون خلال المؤتمر الصحفي في فندق الفورسيزونز نايل بلازا، بحضور كل من جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، وجهاد سراج رئيس كوالكوم في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وهشام صفوت الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، وجيريمي هودارا رئيس مجموعة جوميا، الى جانب الحضور المميز لعدد من الصحفيين ورجال الإعلام المتخصصين في القطاعات الاقتصادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويهدف التعاون بين الشركات العالمية الثلاث إلى تقديم أفضل خدمة وجودة ممكنة للعملاء في مصر من خلال شبكة الجيل الرابع الخاصة بشركة اورنچ .

ولضمان تقديم أفضل خدمات الجيل الرابع لعملائها، اختارت اورنچ مصر أن تشترك مع كوالكوم التي تنتج المعالج الأقوى عالمياً وهو Snapdragon والمستخدم في تصنيع الهواتف الذكية التي توفر جودة عالية وكفاءة في التشغيل، مما يتيح تقديم الأداء الأمثل والتجربة الأجود للمستهلك بالإضافة إلى زيادة العائدات وتقليص من النفقات التشغيلية للمشغل.

وستقوم اورنچ وكوالكوم وجوميا بتقديم تلك الأجهزة علي الموقع الالكتروني لجوميا ، مع تقديم نبذة عن الخصائص والمعلومات التقنية عن الاجهزة المعروضة بطريقة سهلة كي تساعد المستهلك على اختيار الهاتف الذكي المناسب لاحتياجاته.

وبهذه المناسبة تقدم جوميا ولأول مرة تجربة شراء جديدة للعميل تتيح له الاختيار بالاعتماد على تحليلات الخبراء وآراءهم الشفافة والدقيقة والموضوعية. وستكون جوميا أول من يقود تلك المبادرة من خلال القناة العالمية للتجارة الإلكترونية للأجهزة عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، جان مارك هاريون، ” مع وصول تكنولوجيا الجيل الرابع إلى مصر، تعطي اورنچ الأولوية لمنح أكبر عدد من المصريين إمكانية الوصول إلى اتصال سريع بالإنترنت عبر المحمول، وحيث أن الحصول على الأجهزة المناسبة في السوق يحتاج إلى جهود متضافرة لتقديم الأفضل إلى المستهلك، تقوم اورنچ بالتعاون مع الجهات المتخصصة في السوق مثل كوالكوم وجوميا لتقديم أفضل المنتجات بأفضل الاسعار بالإضافة إلى شبكة عالية السرعة وأفضل باقات الموبايل انترنت “.

ويقول جهاد سراج، رئيس كوالكوم في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية: “في البداية، نود أن نهنئ اورنچ مصر على إطلاق خدمات الجيل الرابع الجديدة، حيث سيتيح البرنامج الفرصة لشركة اورنچ وكوالكوم وجوميا إلى تحسين تجربة العميل وعملية اختياره للأجهزة التي ستتجاوز عملية مقارنات الأسعار”.

وأضاف: “هذا من شأنه أن يعجل من عملية الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الرابع، حيث يحصل المستهلك المصري على تقييم ملموس للقيمة التي تقدمها التكنولوجيا بالإضافة إلى السرعات الفائقة والأداء المميز الذي تقدمه منصة Snapdragon، وآراء الخبراء ومقارنات المنتج الذي يناسب احتياجاتهم”.

ومن جهته، يقول هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر: “بصفتنا المزود الأول لخدمات التسوق عبر الإنترنت، فإن هدفنا الرئيسي هو تقديم أفضل تجربة للعميل من خلال خدماتنا، وبالتالي فإن عقد شراكة مع رواد تشغيل المحمول وتكنولوجيا الاتصالات في السوق سيساعد على تقديم مجموعة متنوعة من أحدث التقنيات التي تتيح بيانات توضيحية عن الأجهزة إلى عملائنا، وفي نفس الوقت بأسعار في متناول الأيدي لتحسين تجربة العميل”.