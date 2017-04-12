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الأربعاء 12 ابريل 2017 02:23 مساءً
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غادة والى تزور مستشفى الشرطة للاطمئنان على المصابين جراء العمليات الارهابية
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

غادة والى تزور مستشفى الشرطة للاطمئنان على المصابين جراء العمليات الارهابية

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:23 م
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قامت حرصت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم (الأربعاء) بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة للاطمئنان على رجال الشرطة المصابين جراء العمليات الارهابية فى سيناء.

رافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء سمير عبد المجيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية ،حيث أشادت الوزيرة بدور رجال الشرطة المخلصين فى حماية أروح المواطنين والتصدي للأعمال الارهابية وإصرارهم على حماية الوطن من أي عمليات ارهابية متمنيه لهم الشفاء العاجل.

كما زارت غادة والى مستشفى معهد ناصر للاطمئنان على المصابين من العمليات الإرهابية فى حادث كنيسة مار جرجس بطنطا لمتابعة علاجهم بالمستشفى والوقوف على أن كل أوجه الرعاية المتوفرة للمصابين وأسرهم، حيث قضت الوزبرةّ وقتا مع كل المصابين واطمأنت انهم يتلقون أفضل مستويات الرعاية.

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