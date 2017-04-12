أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص قطاع البترول على متابعة كافة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة البترولية وتطبيق ما يتناسب منها مع بيئة العمل في مصر مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بأعمال الصيانة الدورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت البترولية لضمان التشغيل بأعلى المعدلات لأطول فترة ممكنة والحفاظ على المعدات والأصول وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي إيجابي.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر) لعام 2016 بحضور وكيلي أول الوزارة والرئيس التنفيذي لهيئة البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد الوزير على أهمية استمرار شركات الصيانة التابعة لقطاع البترول في الأداء وفق المستويات القياسية والمواصفات العالمية لتحافظ على مكانتها في الأسواق التي تعمل بها وفتح أسواق جديدة داخلياً وخارجياً باعتبارها الخيار الأفضل في تقديم الخدمات المتخصصة، مشيراً إلى أن ذلك يتحقق من خلال الالتزام الكامل والواعي بالتطوير والتدريب المستمر ومتابعة مستجدات الصناعة البترولية.

من جانبه، استعرض المهندس وجيه الجيشي رئيس الشركة ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل خارج قطاع البترول سواء بمصر وخارجها إلى جانب الأداء المتميز لها في مجال عقود الصيانة التي تعمل بمقتضاها داخل قطاع البترول، ففي الخارج استطاعت الشركة تجديد عقود أعمال الصيانة الشاملة لصالح هيئة تشغيل الزبير وشركة إيني الإيطالية بالعراق والخاصة بمحطات الإنتاج الحالية والمحطات الجديدة.

وأوضح حجم أعمال الشركة مع عدد من الشركات العالمية العاملة بالسوق العراقي مثل بي بي البريطانية وساجر العراقية وإكسون موبيل وDrake & Skull، وسامسونج الكورية، وشركة طاقة العالمية، وأشار إلى تنفيذ أعمال تجهيزات التشغيل لمصنع الأسمنت الخاص بشركة لافارج الفرنسية بمنطقة كربلاء بجنوب العراق والذى يعد أول مشروع للشركة خارج القطاع البترولي بالعراق، كما أشار إلى نجاح الشركة في توقيع اتفاقية تطوير ميناء العقبة بالأردن كباكورة للتعاون المثمر بين الجانبين والذى يحظى بدعم القيادة السياسية في الدولتين، واستمرارها في تقديم الدعم الفني لصيانة مصنع الغاز المسال بأنجولا.

ولفت إلى أنه من المنتظر في المستقبل القريب بدء نشاطات جديدة بدول مثل موزمبيق وكينيا في إطار خطة التوسع في السوق الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم أعمال ما قبل التشغيل والصيانة لوحدات حقن البوليمر لآبار الزيت لرفع معدلات الإنتاج لصالح شركة “SNF” الفرنسية في مناطق عملها بمصر والجزائر وعمان.

كما تضمن العرض الإشارة إلى ما تحقق من نجاحات بمصر خارج قطاع البترول في إطار السعي للمشاركة الفعالة في المشروعات القومية، من خلال تنفيذ عدة مشروعات منها إنشاء مجمع مدارس ومركز تجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في حفر آبار مياه في إطار تنمية شبه جزيرة سيناء والمخطط تنفيذها لإنشاء تجمعات تنموية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء عمارات سكنية في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

ونوه الجيشي بما تحقق من نتائج أعمال متميزة في الداخل في مجالات عقود الصيانة الشاملة والعمرات بكافة أنواعها وأعمال الصيانة البحرية والدعم الفني والورش الفنية المتخصصة سواء للصيانة أو للتصنيع وكذلك أعمال المشروعات المتكاملة وصيانة وإعادة تأهيل المعدات الثابتة وتكاملية الأصول والتفتيش الهندسي وأعمال التجهيزات والتشغيل الأولى وأعمال العزل الحرارى والدعم الفني وبرامج الصيانة، مشيراً إلى أن قدرات صان مصر وكوادرها الفنية تؤهلها للمنافسة بقوة للحصول على المناقصات المطروحة في مجال الصيانة المتخصصة وإقامة وتشغيل وإدارة المشروعات في الأسواق المحلية والخارجية .