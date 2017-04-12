 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 02:29 مساءً
روابط سريعة
محافظ أسوان يتفقد معابد النوبة القديمة
الشمس تتعامد علي وجة رمسيس في معبد ابوسمبل ـ اسوان‎

محافظ أسوان يتفقد معابد النوبة القديمة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:28 م

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة تفقدية لآثار النوبة القديمة بمنطقة عمدا والسبوع والتي تقع على بعد 240 كم جنوب شرق مدينة أسوان يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان ومدير أثار المعابد الصخرية بالإضافة إلى مدير فرع هيئة تنمية بحيرة ناصر.

وشملت جولة المحافظ تفقد منطقة السبوع الأثرية والتي تضم معابد السبوع والدكة والمحرقة بالإضافة إلى تفقد منطقة عمدا الأثرية والتي تضم معبدى عمدا والدر بجانب مقبرة بنوت والعديد من المباني الأثرية التي تعود لعصر الدولة الحديثة والعصر البطلمي والعصر اليونانى والرومانى بالإضافة إلى العصر القبطي.
والتقى المحافظ خلال تفقده للمعابد الأثرية بالمنطقتين, بمجموعة من السائحين الفرنسيين الزائرين لأثار النوبة القديمة عبر رحلة نيلية.

وأكد حجازى أن هذه الجولة تأتي استكمالاً للجهود التي قامت بها لجنة الآثار والثقافة والإعلام بمجلس النواب أثناء زيارتها الأخيرة للمنطقة من أجل رصد وحصر كافة المطالب ومعوقات التنمية بتلك المناطق والعمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لإيجاد الآليات المناسبة لمواجهتها بالشكل المطلوب وبما يساهم في تحويل هذه المناطق الأثرية الهامة إلى مراكز للجذب السياحي واستغلال مقوماتها ومورادها الطبيعية لإحداث تنمية عمرانية وسياحية واستثمارية وزراعية بها لتصبح تلك المناطق من أهم المزارات على الخريطة السياحية بأسوان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3