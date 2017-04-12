محافظ أسوان يتفقد معابد النوبة القديمةالأربعاء، 12 ابريل 2017 02:28 م
قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة تفقدية لآثار النوبة القديمة بمنطقة عمدا والسبوع والتي تقع على بعد 240 كم جنوب شرق مدينة أسوان يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان ومدير أثار المعابد الصخرية بالإضافة إلى مدير فرع هيئة تنمية بحيرة ناصر.
وشملت جولة المحافظ تفقد منطقة السبوع الأثرية والتي تضم معابد السبوع والدكة والمحرقة بالإضافة إلى تفقد منطقة عمدا الأثرية والتي تضم معبدى عمدا والدر بجانب مقبرة بنوت والعديد من المباني الأثرية التي تعود لعصر الدولة الحديثة والعصر البطلمي والعصر اليونانى والرومانى بالإضافة إلى العصر القبطي.
والتقى المحافظ خلال تفقده للمعابد الأثرية بالمنطقتين, بمجموعة من السائحين الفرنسيين الزائرين لأثار النوبة القديمة عبر رحلة نيلية.
وأكد حجازى أن هذه الجولة تأتي استكمالاً للجهود التي قامت بها لجنة الآثار والثقافة والإعلام بمجلس النواب أثناء زيارتها الأخيرة للمنطقة من أجل رصد وحصر كافة المطالب ومعوقات التنمية بتلك المناطق والعمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لإيجاد الآليات المناسبة لمواجهتها بالشكل المطلوب وبما يساهم في تحويل هذه المناطق الأثرية الهامة إلى مراكز للجذب السياحي واستغلال مقوماتها ومورادها الطبيعية لإحداث تنمية عمرانية وسياحية واستثمارية وزراعية بها لتصبح تلك المناطق من أهم المزارات على الخريطة السياحية بأسوان.
-
اليمن: مقتل 9 عناصر حوثية في اشتباكات بصنعاء
أعلن مصدر يمني اليوم الأربعاء أن القوات الحكومية قتلت 9 من المليشيات الحوثية المتمردة وحلفائهم في اشتباكات اندلعت بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء . وأفاد المصدر - ...Wed, 12 Apr 2017 10:05:21 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
4 شروط لإعادة قيد «طلاب الثانوية» المفصولين
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة قيد طلاب الثانوية العامة الذين تم فصلهم بسبب تخطي نسبة الغياب القانونية ولم يستطيعوا إعادة ...Wed, 12 Apr 2017 09:22:33 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
"المجتمعات العمرانية" تُجدد تحذير التجارة بالأراضي المخصصة لمدينة العبور الجديدة
صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة تحذر المواطنين مجدداً من التعامل مع بعض الشركات ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
"الأرصاد" : طقس مائل للحرارة على أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية على بعض ...Wed, 12 Apr 2017 06:15:14 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT