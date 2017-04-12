خالد علي عن «فيديو داعش»: لم يزدني إلا احتراماً للجنود الأوفياء

استنكر المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، الفيديو الذى نشره تنظيم “داعش” الإرهابى والذى سخر من استهداف جنود الجيش المصري في سيناء واستشهاد الكثيرين منهم، منددا بفعلتهم الشنعاء التى زادت المصريين احتراما لجنودهم الأوفياء.

وكتب “على” فى تغريده له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر” قائلا : “فيديو #صاعقات_القلوب لم يزدنى إلا احتراما لشهدائنا من العساكر والضباط، وفخرًا بهم، وتعاطفًا معهم، ورغبة فى الانتصار لدمائهم وأرواحهم”.

وتابع : “وغيرة على سيناء التى يتكالب عليها السفاحون والإرهابيون والصهاينة واتباعهم”.

واختتم “على ” تغريدته قائلا : “فسلاما على سيناء وشهدائها وأهلها وجبالها ووديانها ورمالها وشواطئها وجزرها”.

جدير بالذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي، بث مقطع فيديو قديماً أطلق عليه “صاعقات القلوب”، يكشف استهداف جنود الجيش المصري في سيناء.