أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام قطاع السكان وتنظيم الأسرة في الفترة الاخيرة بضخ كميات إضافية من الأقراص المركبة الخاصة بتنظيم الاسرة لتزداد حصة الصيدليات من 300 ألف إلي 400 ألف شهرياً من الوسائل المختلفة لتنظيم الاسرة للمساهمة في إستمرار توفير الحماية للسيدات وللحفاظ علي صحتهن.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة أن عدد الوسائل المنصرفة في عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة العام الماضي هي 3مليون و6الاف من حبوب احادية الهرمون، و7مليون و536الف من الحبوب المركبة، و957 الف و755 لولب، ومليون و756 الف واقي ذكري، و4350659 حقنة أحادية الهرمون بالاضافة الى 112 الف كبسولة تحت الجلد.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة أنه عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة و السكان بلغت عددها 5832 عيادة ثابتة ومتنقلة منها 1104 عيادة في المناطق الحضرية و4263 في المناطق الريفية ، مؤكدة على ان أنواع وسائل تنظيم الاسرة التي توفرها وزارة الصحة والسكان لا تقل جودة وفاعلية علي التي تباع بالصيدليات الخارجية.

وأشارت الى دعم الدولة المقدم ، مما يجعلها في متناول الجميع مجانا من خلال العيادات المتنقلة في القري الأكثر احتياجا و عددها 3000 قرية أو بسعر رمزي في العيادات الثابتة و ذلك لإتاحة الخدمة بشكل ميسر للجميع هذا بالإضافة الي تشغيل الخط الساخن ” 08008880800” والذي يعمل يوميا عدا السبت والجمعة من الساعة العاشرة صباحا و حتي الخامسة مساء للرد علي أي استفسار بالنسبة للسيدات و منها أماكن توزيع الوسائل الخاصة بوزارة الصحة و المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية و متوفر بها كافة الوسائل.

وجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بعقد دورات تدريبية متلاحقة لتدريب العاملين في عيادات تنظيم الاسرة من أطباء وتمريض لاكسابهم المهارات اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة طبقا للمعايير القياسية العالمية كما يتم اتباع أحدث التقنيات في تقديم المشورة والفحص الطبي طبقا لأدلة العمل العالمية بما يحقق السلامة والأمن للسيدات المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة.