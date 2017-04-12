في أول ظهور إعلامي لهم، أجرى فريق عمل برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، عبر شاشة النهار، لقاء مع أسرة المتهم في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عبر “الفيديو كونفرانس”، وذلك في حلقة أمس، الثلاثاء.

وقال شقيق المتهم فى تفجير الكنيسة المرقسية، فى لقاء مع الإعلامية: “شقيقي ليس هو من فجر نفسه، فالصورة المعروضة تؤكد ذلك”، وأضاف أخى فى سوريا، هو غلط وكل واحد فى الدنيا بيغلط، لكنه لا يصنع مثل هذا العمل البشع، فهو تم استغلاله، وعندما سافر أخبرنا بذهابه لخدمة الحجاج واتصل بنا وأخبرنا أنه فى سوريا وأنه أخطأ ولا يعرف كيف ذهب إلى هناك، وذلك منذ عام 2013، فهو ليس عضو في داعش، وأظن أنه مع الجيش الحر، ولا أعرف شئ عنه ولا يرسل أموال لأمه ولا زوجته، ونقوم بالصرف عليهم، وهو نادم ولا يستطيع العودة وجواز سفره ليس معه وخائفا من الذهاب للسفارة المصرية، وتحدث إلى زوجته الجمعة الماضية عصرا من رقم سورى فهو يتحدث شهريا من أرقام مختلفة ولكنه ليس من قام التفجيرات”

وتابع: “نريد من الدولة أن تقف بجانبه فابنى لو غلط أقف بجانبه فهم يقومون بتخويفه بأن أمن الدولة سيقوم بالقبض عليه وتعذيبه، فأخى كان يعمل سائق ولم يؤذ أحد لكنه (اتضحك عليه) هو ومن معه، فهناك اثنين من كفر الشيخ معه ويدخلون إليهم من طريق الدين ونصرة إخوانكم، أرجو أن يسمعنى الرئيس وأن يقف بجوارهم ويسامحهم، ولو غلطوا مرة ثانية يعاقبوهم، فهذه مناشدة للرئيس ووزير الداخلية وقائد الجيش، ويحاكموهم لو أرادوا فمن أخطأ يعاقب وأخى لم يشارك فى مظاهرات رابعة أو غيرها فهو سلفى وليس إخوانى”

وأردف شقيقه: “أخي لم يقل لزوجته ادعيلى علشان أنا داخل على حاجة صعبة كما نشر فى وسائل الإعلام، فهذا لم يحدث وانا سأقوم برفع دعوى على الصحفية التى كتبت هذا.. وفي نفس الوقت أنا لا أقبل أن يقوم أخي بقتل أى شخص برئ سواء مصرى أو سورى أو غيره”

أما والدة المتهم أشارت إلى أنها كانت تزغرد عند سفره لأنه أخبرها أنه سيقوم بخدمة الحجاج ولكنهم “ضحكوا عليه” بحسب قولها؛ وأضافت والدة المتهم: “الصورة ليست لابنى؛ فابنى محترم ومتدين ويرعى اليتيم ويخرج زكاته، نفسى أشوفه”.

أما عم المتهم فأكد على أن ابن أخيه ليس اخوانيا وأنه سافر لكى يعمل سائق فى موسم العمرة ولم يتكلم معه إطلاقا، مستطردا: “بيتكلم كل شهر أو شهرين أو أربعة ولا يتحدث فى أى شئ إطلاقا عن ما يفعله”.

من جانبها أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها استاءت كثيرا من المشاهد التى تعرضها القنوات الفضائية عن تفجيرات كنيستى مار جرجس والكنيسة المرقسية، ومناظر الجثث والدماء التى سالت، لافتة إلى أنها عندما شاهدت حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى قال فيه “اوقفوا عرض هذه المشاهد”، لم تستطع عرض حلقة الإثنين من برنامجها، إحساسا منها بالمسئولية تجاه البلد، موضحة أن هذا وقت التكاتف.

يبث برنامج “صبايا الخير” أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فى الساعة العاشرة مساء على فضائية “النهار” وتقدمه الإعلامية ريهام سعيد.