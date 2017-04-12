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آلاف الأشخاص يحتشدون بجنوب أفريقيا للمطالبة مجددا برحيل الرئيس زوما
جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا

آلاف الأشخاص يحتشدون بجنوب أفريقيا للمطالبة مجددا برحيل الرئيس زوما

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:16 م
أ ش أ

احتشد آلاف الأشخاص في عاصمة جنوب أفريقيا (بريتوريا) بدعوة من المعارضة لتجديد المطالبة برحيل الرئيس “جاكوب زوما” الذي انتقد بسبب تعديل حكومي المثير للجدل منذ أسبوعين.

وأفاد راديو “أفريقيا 1” اليوم الأربعاء بأن معظم المشاركين من حزبي التحالف الديمقراطي والمقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية المعاديين لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحزب الحاكم) سيتوجهون بمسيرتهم إلى مقر الرئاسة.

وأضاف الراديو أن جنوب أفريقيا غارقة منذ عدة أشهر في سلسلة من الفساد، كما اهتزت صورة الرئيس زوما جراء عاصفة سياسية جديدة ضده وذلك منذ التعديل الوزاري الذي اصدر في 30 مارس الماضي.

يذكر أن عشرات الآلاف من المواطنين خرجوا الجمعة الماضي إلى الشوارع في عدة مدن بجنوب أفريفيا للمطالبة برحيل الرئيس جاكوب زوما.

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