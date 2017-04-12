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الأربعاء 12 ابريل 2017 02:29 مساءً
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500 رأس ماشية لمشروع التسمين ببورسعيد استعدادا لرمضان‎
ماشية ـ الثروة الحيوانية‎

500 رأس ماشية لمشروع التسمين ببورسعيد استعدادا لرمضان‎

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:14 م
محيط: أ ش ا

يستقبل مشروع تسمين الماشية التابع لمحافظة بورسعيد سفينة تحمل 500 راس ماشية لحساب نشاط تربية الماشية استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد طالب الدكتور وليم جندي المشرف العام علي المشروع بالعمل على توفير اللحوم من مشروع الانتاج الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالأسواق خاصة بان المحافظة تمتلك واحدة من اكبر محطات التسمين علي مستوي الجمهورية تتسع لاكثر من 10000 رأس ماشية.

كما سيتم قريبا افتتاح مجمع المجازر بمنطقة القابوطي الجديد الذي يضم مجزرين يدويين ومجزرا نصف آلي.

ويعد مشروع تربية الماشية من المشروعات التي تحظي باهتمام كبير من المحافظة ويتم مد الاسواق والمحافظات المجاورة باللحوم المنتجة منه.

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