جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إتهاماته لألمانيا بما وصفه بـ “تحريض الإرهابيين”، متعهدا بـ”الاستمرار في عقد المقارنات مع النازية حتى تسلم برلين آلاف المجرمين الإرهابيين الذين تطلبهم تركيا منذ فترة طويلة منها”.

وأضاف أردوغان - في تصريحات نقلتها صحيفة “حريت” التركية اليوم الأربعاء - أن “ألمانيا لم تحترم رعايانا البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص يعيشون هناك، ومن الصعب القبول بالإهمال الذي ظهر لنا من جانب دولة لدينا معها علاقة متقدمة للغاية، وحاليا، ألمانيا تحرض الإرهابيين، أنا أتحدث صراحة. وهم ينتابهم الجنون عندما أقول إنهم أحيوا النازية، لماذا وذلك هو ما يقومون به؟”. حسب تعبير أردوغان.